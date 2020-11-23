Вдова Кобзона призналась, что инициировала установку памятника своему мужу

Москва, 23 ноября. Нелли Кобзон прокомментировала информацию о том, что ее супругу планируют поставить монумент в столице России.

По словам вдовы эстрадного певца, с ней никто не связывался по данному вопросу. Однако она подтвердила, что это была ее идея. По информации СМИ, памятник могут установить в Оружейном переулке. Предполагается, что из бюджета на это будет выделено около 52 млн рублей.

«Это я общаюсь по поводу, хожу, как бы инициирую это», — сказала Нелли Кобзон.

Она также рассказала, что на данный момент у нее нет никаких данных и бумаг по поводу установки монумента. По ее словам, в скором времени будет объявлен конкурс, который продлится как минимум полгода.

Герой Труда Российской Федерации Иосиф Кобзон скончался от онкологического заболевания в возрасте 80 лет. После его смерти появилась инициатива назвать в его честь Театральный центр на Дубровке.

Ранее вдова Кобзона призналась, что муж поддерживает с ней связь с небес. Она заявила, что он ей часто снится и приходит на помощь именно в тот момент, когда нужно. Нелли Кобзон уверена, что супруг до сих пор подсказывает ей в сложных жизненных ситуациях.