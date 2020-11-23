Бывший прокурор Новосибирска подозревается в превышении полномочий

Новосибирск, 23 ноября. Сотрудники правоохранительных органов задержали экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца. Он подозревается в превышении должностных полномочий.

Информацию об этом подтвердил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах. Задержание Ференца может быть связано с делом, возбужденным против бизнесмена Олега Ярового. Второй занимал должность председателя совета директором компании «Винап» и был задержан еще летом. В отношении Ярового было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Вместе с Ференцем задержана экс-глава по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александра Аверина. Яровой на протяжении нескольких лет состоял в коррупционных связях с руководством региональной прокуратуры. Он возглавлял ООО «Канон», через который проводилась легализация взяток должностным лицам в интересах бизнес-структур.

По подозрению в превышении полномочий ранее был задержан томский мэр Иван Кляйн. Кировский районный суд отстранил его занимаемой должности на время расследования.