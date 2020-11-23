Самые престижные профессии выбрали в России

Москва, 23 ноября. Работа программистом признана наиболее престижной профессией в России. Исследование на соответствующую тему провел сервис HeadHunter.

Второе место разделили профессии директора и топ-менеджера. Замыкают тройку специальности инженера и врача. Профессия депутата и государственного служащего расположилась на четвертой строчке. На последних местах в числе наименее престижных профессий оказались уборщик, продавец, кассир, дворник и учитель, передает РИА Новости.

Результаты исследования показали, что в 74% случаев престиж профессии зависит от размера заработной платы. Уважение в обществе набрало 58%, а общественная польза — 51%. Участниками исследования стали чуть более 4 тысяч соискателей, оно проводилось с 9 по 15 ноября.

Российские регионы с самой большой долей высокооплачиваемых сотрудников ранее назвали эксперты. Первые строчки в рейтинге заняли Крайний Север и Москва.