Автобус с рабочими перевернулся на трассе под Иркутском

Иркутск, 23 ноября. Водитель ПАЗа не справился с управлением на автодороге «Промышленное шоссе» из-за чего автобус с пассажирами внутри перевернулся.

Авария произошла в городе Усть-Илимске, сообщили в пресс-службе регионального МВД. По данным ведомства, 47-летний водитель автобуса осуществлял перевозку работников одного из предприятий. На третьем километре автодороги водитель допустил съезд транспорта на обочину, и машина перевернулась.

«В результате аварии за медицинской помощью обратились пять пассажиров», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудники ГИБДД занимаются выяснением всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Недавно в Иркутске водитель трамвая въехал в бок иномарки, которая остановилась на трамвайных путях.