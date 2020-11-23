Министерству счастья на Камчатке назначили председателя

Петропавловск-Камчатский, 23 ноября. Пост главы «министерства счастья» Камчатского края займет заместитель министра социального развития и труда региона Анастасия Федорова.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте правительства Камчатского края. В прошлом Федорова работала в должности директора краевого государственного казенного учреждения «Центр выплат». Позже ее назначили на пост замминистра социального развития и труда Камчатского края.

«После создания нового министерства стала заместителем министра социального благополучия и семейной политики», — говорится в опубликованном сообщении.

О формировании Министерства социального благополучия и семейной политики на Камчатке в октябре этого года заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Тогда он указал на важность ассоциации этого ведомства со счастьем.