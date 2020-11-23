Десятки российских банков могут лишиться лицензий к 2021 году

Москва, 23 ноября. Порядка 35 российских банков находятся под угрозой дефолта и, как следствие, лишения лицензии. Подробнее об этом рассказали в рейтинговом агентстве «Эксперт РА».

Около года понадобится банкам для восстановления прежнего уровня прибыли. Согласно экспертной оценке, в настоящее время признаков улучшения среднего показателя качества по соответствующему сектору не наблюдается. Также отсутствует локальный прогресс среди банков, которые исторически наиболее восприимчивы к стрессу, передает телеканал RT.

«До 35 кредитных организаций (9,3% расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска», — уточнили аналитики.

Кредитные организации за прошлый месяц заработали примерно 170 млрд рублей, что на 15% ниже сентябрьского показателя. Доля прибыльных банков в РФ сохранились на уровне 66%.