Иркутский врач рассказала о своем опыте вакцинации «Спутником V»

Иркутск, 23 ноября. Главврач Шелеховской центральной больницы Оксана Вельм стала одной из первых в Иркутской области, кто опробовал на себе вакцину от коронавируса «Спутник V».

Первая партия вакцины от коронавируса в Иркутской области включала в себя 42 дозы. Первыми кандидатами на прививку стали врачи, так как они находятся в наибольшей опасности во время пандемии. Вельм сразу же согласилась стать добровольцем. Она призналась, что очень хотела участвовать в научном эксперименте. Вместе с ней в добровольцы выдвинулся ее коллега Константин Горбылев.

Вакцинация «Спутником V» проводится в два этапа с разницей в 21 день. После первой дозы вакцины медики почти не почувствовали изменений. Но уже через несколько дней в их крови обнаружились антитела в небольшой концентрации, передает «Российская газета».

«А вот после ревакцинации реакция была и у меня, и у Константина одинаковая: усталость какая-то, утомляемость, недели две наблюдались. Но мы оба работали, симптоматика-то легкая», — пояснила она.

Еще через три недели анализы показали большой уровень антител в крови добровольцев. После этого в иркутской больнице начался наплыв пациентов с COVID-19. Вельм и ее коллег отправили работать в «красную зону». Медик рада, что сделала вакцину от коронавируса, так как теперь она может сосредоточиться на работе и помогать пациентам.

Недавно президент РФ Владимир Путин сообщил, что вакцина должна быть доступной для каждого и Россия готова предоставить вакцины от коронавирусной инфекции собственного производства нуждающимся странам.