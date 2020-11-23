Врач рассказала о возможных причинах высокой температуры тела

Москва, 23 ноября. Высокая температура тела без таких симптомов ОРВИ, как кашель и чихание, может говорить об острой бактериальной или вирусной инфекции.

Об этом сообщила врач-терапевт Анастасия Лукашик. Температура выше 39 градусов без симптомов ОРВИ может встречаться у тех, у кого диагностирован лейкоз. Часто в таких случаях у пациентов наблюдается бледность и слабость, отметила доктор.

Повышение температуры при бактериальных инфекциях и ОРВИ могут сопровождаться интоксикацией, сообщила Лукашик. Больным, чтобы вывести токсины из организма, нужно больше пить воды.

Недавно Федеральное агентство новостей сообщало, как не заболеть взрослому и ребенку в сезон простуд. Специалисты сообщили, что лучшим решением в данном вопросе является профилактика.