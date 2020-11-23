Звезда «Глухаря» Аверин объяснил свое нежелание заводить семью

Москва, 23 ноября. Российский актер Максим Аверин в свои неполные 45 лет не имеет детей. По словам знаменитости, его вполне устраивает одиночество.

Аверин предпочитает избегать личных тем. Однако перед юбилеем все же ответил на каверзный вопрос и рассказал, почему не спешит брать на себя роль отца.

«Ерунда все это. Ерунда. Это как в анекдоте: прожил человек, нарожал много детей, лежит на смертном одре и говорит: «А пить-то и не хочется», — отмечает звезда сериала «Глухарь».

Актер считает, что пока еще не пришло время становиться отцом. Однако он заметил, что в будущем у него может появиться семья и дети. Сейчас Аверину нравится проводить время в одиночестве и быть самим собой.

На данный момент, по словам знаменитости, работа является главным приоритетом. Поэтому пандемия COVID-19, которая внесла существенные коррективы в жизнь всех людей, стала для Аверина настоящим испытанием.

«Удар страшный: потеря близких и испытания. Мои друзья беспокоились, что я сойду с ума в этот период карантина, потому что мой график был расписан, должны были быть большие гастроли: и Америка, и Израиль, и Россия. Я очень многое хотел сделать. И вдруг — изоляция», — рассказал Максим.

Актер быстро смог переориентироваться и найти для себя занятия в период карантина. Аверин начал писать книгу, записывать аудио-и видео рассказы, много готовить.