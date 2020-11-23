Терапевт Романенко перечислила ключевые ошибки при сдаче теста на COVID-19

Москва, 23 ноября. Результаты тестов на наличие коронавируса в организме могут оказаться ошибочными по ряду причин. Ключевые факторы перечислила терапевт Татьяна Романенко.

Максимально снизить риск получения ошибочного результата исследования возможно, если пациент перед забором биоматериалов откажется от курения, употребления алкогольных напитков и чистки зубов. Также им не следует сморкаться.

«Если мы берем мазок из носа, не соблюдая определенные правила <...> например, пациент до этого высморкался или промыл нос, то проба будет неинформативной», — отметила специалист в беседе со СМИ.

Кроме того, тест-система может не выявить возбудитель COVID-19, если заражение произошло недавно. В обратной ситуации результат исследования также может оказаться несоответствующим действительности. По словам Романовой, в случае длительной болезни ее развитие начинает происходить в нижних отделах дыхательных путей.

Медики Свердловской области в скором времени начнут использовать новый вид экспресс-теста на коронавирус. Он уже вошел в список, рекомендованный Минздравом России.