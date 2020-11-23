Дмитрий Хрусталев прокатился на лыжах после выписки из реанимации

Москва, 23 ноября. Соведущий «Вечернего Урганта» Дмитрий Хрусталев встал на лыжи в зимнем парке. Он продолжает вести активный образ жизни после экстренной госпитализации.

Проблемы со здоровьем никак не повлияли на желание телеведущего заниматься спортом. Именно это он и продемонстрировал своим подписчикам, появившись перед объективом фотоаппарата на лыжах. Позади шоумена открывается красивый вид на ели, а на лице Хрусталева сияет белоснежная улыбка.

«Первый снег за два года. Грех не воспользоваться!» — подписал фотографию экс-резидент Comedy Club.

Поклонники знаменитости обрадовались тому, что их кумир быстро пришел в норму после госпитализации. Они пожелали ему здоровья, а также призвали быть аккуратным во время катания на лыжах.

«Я очень за вас переживала, Дмитрий! За то как обрадовались когда узнали, что с вами все в порядке», — написал пользователь.

«Дима, желаю тебе побольше здоровья. Ваша улыбка поднимает настроение!» — прокомментировал подписчик.

Дмитрий Хрусталев ранее был введен в искусственную кому в одной из больниц Сестрорецка. Шоумен почувствовал резкое недомогание, после чего его экстренно госпитализировали. Позднее он был выписан из медицинского учреждения и сообщил, что попал туда по причине «лекарственной несовместимости на фоне сильного переутомления», передает RT.

Через несколько дней артист вышел в эфир программы «Вечерний Ургант» и признался, что его еще несколько дней не будет на съемках. Он призвал людей высыпаться и не переутомляться, а также следить за питанием.