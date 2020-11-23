Звезду «Сватов» Добронравова назвали «ужасным» дедом

Москва, 23 ноября. Актер Виктор Добронравов признался, что придерживается строгости в воспитании дочерей. Однако его отец Федор Викторович всегда не прочь побаловать внучек.

Виктор рассказал, что не раз просил своих родителей относиться «пожестче» к внучкам. Но Федор Викторович абсолютно не слушает просьб своего сына. По мнению Виктора, его отец чрезмерно балует девятилетнюю Варвару и четырехлетнюю Василису, что делает из него «ужасного и безответственного» деда.

«Он этого не скрывает, сам говорит: «Родители воспитывайте детей, а я их буду баловать», — поделился Виктор Добронравов.

По его словам, звезда «Сватов» постоянно передает сувениры и сладости для внучек. Кроме того, дедушка никогда не приезжает в гости с пустыми руками — всегда с подарками.

Глядя на такое отношение своего отца к внукам, 37-летний Виктор не исключает, что когда-нибудь станет таким же заботливым и любящим дедом. Актер в шутку отметил, что ему нравится жизненная перспектива: «приехать в гости к внукам и пакостить, заваливая подарками».

59-летний Федор Добронравов принимает в воспитании внучек активное участие. При необходимости он всегда готов «нянькой» посидеть с Варварой и Василисой. Вероятно, после недавнего ухода из Театра Сатиры у Федора Викторовича стало больше свободного времени для семьи.

Жена Виктора Александра подтвердила, что бабушки и дедушки очень помогают им с детьми.

«Половину времени дети проводят с ними, половину — с нами. Родители дали нам возможность работать», — отметила она.

Виктор Добронравов добавил, что всегда занят каким-либо делом даже в пандемию коронавируса. Он продолжает сниматься в кино и играть в театре. Артист объяснил, что следует наставлению своего отца: «надо еще чуть-чуть поработать».

Недавно Добронравов даже спас конно-драматический театр «ВелесО» от «страшного кризиса», сделав своевременное пожертвование в его пользу. Об этом рассказал худрук театра Евгений Ткачук.