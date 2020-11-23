Украинские военные воруют дрова у жителей Донбасса

Луганск, 23 ноября. Морально-психологическое состояние украинских военных продолжает снижаться на фоне плохого состояния тылового обеспечения ВСУ в зоне «ООС».

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не готовы к надвигающейся зиме. У них нет материалов для строительства блиндажей и отсутствует топливо для топки печей. В связи с этим военнослужащие 14 бригады ВСУ вынуждены воровать древесину у мирных жителей Донбасса.

Жители региона все чаще жалуются на мародерство со стороны украинских военных. Они разбирают хозяйственные постройки в населенных пунктах и воруют запасы дров у мирного населения. Только за последний месяц было принято 20 заявлений от жителей населенных пунктов Муратово и Крымское, отметил представитель Управления Народной милиции ЛНР.

Украинские военные ежедневно нарушают действующее в Донбассе перемирие. За минувшую субботу Народная милиция ДНР зафиксировала три факта нарушения режима прекращения огня.