ГИБДД расширила список требований при сдаче экзамена на водительские права

Москва, 23 ноября. Сдача экзаменов на получение водительского удостоверения в первую очередь будет ориентирована на проверку навыков вождения в реальной обстановке.

Соответствующее заявление сделал глава ГИБДД России Михаил Черников. Он отметил, что проверку практических навыков будущих водителей будут осуществлять на автострадах, развязках и перекрестках.

«В большей степени в условиях реального движения будет оцениваться кандидат в водители и допускаться к участию в дорожном движении, в том числе по автострадам, парковкам, проезды перекрестков», — уточнил руководитель ГИБДД РФ.

Ввод новых правил проведения экзамена необходим для того, чтобы оценить все знания и навыки экзаменуемого. Расширение количества различных упражнений должно показать степень безопасности вождения будущего автомобилиста.

В сентябре этого года Министерство внутренних дел России подготовило несколько поправок в закон, предполагающих отказ в допуске к экзамену в ГАИ на водительское удостоверение кандидатов, которые ранее управляли автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.