Кружевные панталоны Асмус вскружили голову ее поклонникам

Москва, 23 ноября. Актриса Кристина Асмус в очередной раз покорила своих подписчиков в Instagram необычным нарядом. На этот раз девушка предстала в кружевных панталонах.

Звезда сериала «Интерны» опубликовала фотографию, где изображена в образе куколки. Внимание публики привлек яркий наряд актрисы: красная блуза в горошек, открывающая хрупкие плечи, широкополая соломенная шляпа, массивный пояс, подчеркивающий тонкую талию и кружевные панталоны белого цвета. Последний элемент одежды вызвал особый восторг у подписчиков Асмус.

«Какие кокетливые шортики», — отметила фанатка.

«Красотулечка, сама милота и обаяние. Притягиваешь к себе своей позитивной энергетикой, муза и мечта поэта. Смотрю на тебя и на сердце тепло становится. Может поэтому ты зимой мерзнешь, что свое душевное тепло даришь людям?» — прокомментировала восхищенная поклонница.

«Ножки — огонь. Панталоны вообще шик», — добавил подписчик.

Внимание поклонников привлек и необычный макияж актрисы. Асмус решила дополнить «кукольный» образ нарисованными веснушками, накладными ресницами и помадой насыщенного красного цвета.

«Классный образ, бомбический», — оценил пользователь Сети.

«Веснушки просто прелесть, как и вы, Кристина», — умилилась поклонница.

Многие подписчики актрисы считают, что после ее громкого развода с шоуменом Гариком Харламовым, она стала публиковать больше провокационных и неоднозначных фотографий. Некоторые комментаторы осуждают девушку за «развязные» или «пошлые» образы, другие восхищаются красотой и смелостью артистки. Так совсем недавно девушка вызвала настоящую истерику в комментариях, «превратившись» для снимка в роковую брюнетку.