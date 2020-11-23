Дерматолог назвал лучший крем для рук во время пандемии

Москва, 23 ноября. Пандемия коронавируса заставила граждан чаще мыть руки. Частое взаимодействие с водой и мылом плохо сказывается на состоянии кожи.

Кожа рук нуждается в особенной защите во время пандемии. Антисептики и мыльные растворы приводят ее в состояние сухости, а наступление холодов усугубляет ситуацию еще больше.

Однако использование дезинфицирующих средств является необходимостью. Спасти кожу рук помогут правильно выбранные увлажняющие средства. Свойства лучшего крема для этих целей назвал дерматолог Алексей Едемский в беседе с радио Sputnik.

Кожу нужно питать и увлажнять регулярно. Лучше всего для этого подойдут плотные кремы по типу эмолентов. Такие средства создают пленку на коже и удерживают в ней влагу. Состав крема должен быть максимально простым, чтобы избежать возможной аллергии.

Российские ученые занимаются созданием устройства для дезинфекции смартфонов и готовой еды. Внешне устройство будет похоже на ручку, оборудованную зарядной головкой.