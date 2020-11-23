Госдума обсудит индексацию пенсий и повышение НДФЛ в 2021 году

Москва, 23 ноября. Госдума в следующем году рассмотрит сразу несколько вопросов на тему пенсий, выплат и подоходного налога.

Первая тема коснется возврата индексации пенсий неработающим пенсионерам. Депутаты считают, что она должна проводиться как минимум один раз в год. Вместе с этим будет обсуждаться вопрос повышения пенсионных выплат, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от партии ЛДПР Ярослав Нилов.

Пособие по уходу за инвалидами может подняться до 10 тысяч рублей в месяц, а минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — до 20 тысяч рублей, передает URA.RU.

«Будем добиваться возврата индексаций пенсий работающим пенсионерам и увеличения пособий лицам, ухаживающим за инвалидами первой группы, хотя бы до 10 тысяч в месяц. Планируем работать над увеличением МРОТ — чтобы он был не менее 20 тысяч рублей ежемесячно», — пояснил Нилов.

Изменения могут коснуться налоговой системы. Речь идет по подоходном налоге, который предлагают убрать для людей с доходом менее 20 тысяч рублей. Для граждан с высоким заработком НДФЛ предполагается увеличить до 20% и более. Повышение подоходного налога для обеспеченных россиян позволит пополнить бюджет России для реализации других инициатив.

Совфед ранее утвердил закон об увеличении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15%. Речь идет о доходах более 5 миллионов рублей в год.