Приморью окажут максимальную поддержку для устранений последствий циклона

Владивосток, 23 ноября. Приморскому краю предоставят максимальные ресурсы для устранения последствий циклона. Соответствующее поручение отдал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков приехал в регион с рабочим визитом, передает RT. Первоочередной задачей, которую для него поставил председатель правительства, стала сосредоточение всех сил федеральных властей на восстановлении прежнего уклада жизни для местного населения.

«Мы ни в коем случае ничего не должны потерять. Будет удар по бюджетной системе края. Необходимы будут мероприятия по восстановлению», — отметил министр.

Содействие в этом Приморскому краю окажет министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Также партнером в данном вопросе выступит Минфин РФ. Ведомство поможет предусмотреть необходимый бюджет на всеобщее восстановление инфраструктуры во Владивостоке и других пострадавших после циклона районах.

В результате снежного циклона Золотой мост во Владивостоке покрылся льдом. Накануне на нем проводились работы по устранению обледенения, в связи с чем движение транспорта было ограничено с 15:00 до 18:00 по местному времени.