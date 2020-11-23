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Приморью окажут максимальную поддержку для устранений последствий циклона

Приморью окажут максимальную поддержку для устранений последствий циклона

Владивосток, 23 ноября. Приморскому краю предоставят максимальные ресурсы для устранения последствий циклона. Соответствующее поручение отдал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков приехал в регион с рабочим визитом, передает RT. Первоочередной задачей, которую для него поставил председатель правительства, стала сосредоточение всех сил федеральных властей на восстановлении прежнего уклада жизни для местного населения.

«Мы ни в коем случае ничего не должны потерять. Будет удар по бюджетной системе края. Необходимы будут мероприятия по восстановлению», — отметил министр.

Содействие в этом Приморскому краю окажет министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Также партнером в данном вопросе выступит Минфин РФ. Ведомство поможет предусмотреть необходимый бюджет на всеобщее восстановление инфраструктуры во Владивостоке и других пострадавших после циклона районах.

В результате снежного циклона Золотой мост во Владивостоке покрылся льдом. Накануне на нем проводились работы по устранению обледенения, в связи с чем движение транспорта было ограничено с 15:00 до 18:00 по местному времени.

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