Мощное пламя охватило многоквартирный дом в Якутии

Бердигестях, 23 ноября. Крупный пожар произошел на территории многоквартирного дома в Горном районе Якутской области. В 07:45 зафиксирована локализация открытого горения.

Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу в 02:10 по местному времени. К моменту прибытия первого подразделения спасателей мощное пламя охватило порядка 288 квадратных метров двухэтажного здания.

В доме прописаны 29 человек, в частности 13 несовершеннолетних. Местонахождение одного жильца продолжает оставаться неизвестным. В настоящее время сотрудниками отдела внутренних дел ведутся его поиски.

В ликвидации горения были задействованы 20 человек и восемь единиц специализированной техники. Причина пожара устанавливается.

Накануне столичные спасатели сообщили о возгорании склада в промзоне близи станции метрополитена «Нагатинская». Специалисты присвоили пожару второй ранг сложности.