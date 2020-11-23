Батарею L-образной формы обнаружили внутри iPhone 12 Pro Max

Москва, 23 ноября. Специалисты iFixit разобрали самую дорогую модель Apple из новой линейки. Как выяснилось, внутри iPhone 12 Pro Max находятся необычные детали.

Особое внимание экспертов привлекла батарея L-образной формы. Компания Apple впервые внедрила ее в iPhone 11 Pro Max. Объем аккумулятора составляет 14,13 Ватт-час, а у предыдущей модели этот показатель был равен 15,04 Ватт-час.

Еще одним удивлением для экспертов стало устройство камеры в смартфоне. Ее система оказалась намного больше, чем в ‌iPhone 12. В ‌iPhone 12 Pro Max Apple применила больше сенсоров и добавила самый большой датчик в серии iPhone. Кроме того, устройство обладает специальной технологией оптической стабилизации.

Компания Apple планирует удивить пользователей своей новой разработкой. Они работают над охлаждающим чехлом для iPhone, который будет защищать его от перегрева.