Минздрав Бразилии документально зафиксирует намерение купить «Спутник V»

Бразилиа, 23 ноября. Минздрав Бразилии планирует подписать документ о намерениях приобрести дозы вакцины от нового типа коронавируса у ряда иностранных фармкомпаний и РФПИ.

Документ не предполагает наложение каких-либо юридических обязательств на подписавшую его сторону. В настоящее время ведомство изучает предоставленные организациями бумаги относительно их разработок. На минувшей неделе специалисты министерства встретились с представителями компаний Pfizer, Bharat Biotech, Moderna, Janssen, а также Российского фонда прямых инвестиций.

Решение о закупке вакцин Минздрав Бразилии вынесет на основе результатов переговоров и анализа документов. В заявлении также сказано, что власти государства уже заключили соглашения о приобретении почти 143 млн доз вакцин.

До конца текущего года Белоруссия может произвести первые партии аналога российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом накануне заявил и. о. министра здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.