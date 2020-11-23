Звезда «Ворониных» Дронов признался в безденежье

Москва, 23 ноября. Актер Георгий Дронов, прославившийся ролью спортивного журналиста Кости в сериале «Воронины», сообщил о своем финансовом крахе.

Соответствующее заявление артист сделал в эфире одной из программ на телеканале НТВ. Пандемия COVID-19 серьезно ударила по кошельку Дронова, а после смерти актера Бориса Клюева, также игравшего в «Ворониных», о съемках новых эпизодов сериала можно забыть. Между тем, именно проект о жизни московской семьи долгое время был одним из главных источников дохода Дронова.

«Да, мы сидим без денег. Любой человек и в нашей съемочной группе, среди актеров, и, я думаю, даже среди зрителей понимает, что с уходом из жизни нашего «папы» жизнь Ворониных остановилась», — сказал Дронов.

Дронов является главным кормильцем в своей семье, поэтому ему необходимо обеспечивать сына и дочь — восьмилетнего Федора и девятилетнюю Алису. Он признался, что у него нет постоянной работы, но есть долги по кредитам и закончилась финансовая подушка безопасности.

Актер готов пуститься во все тяжкие и подрабатывать не по специальности — преподавателем или дворником, но не видит в этом смысла. Он с юности обучался актерскому мастерству.

«Если я готовил себя к профессиональной деятельности, зачем? Компьютером забивать гвозди, да?» — подчеркнул актер.

О своем плачевном финансовом положении заявила и звезда «Сватов» Олеся Железняк. Она, как и многие другие артисты, осталась без работы из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это 46-летняя актриса пытается растить четверых детей и выплачивать ипотеку.Москва, 23 ноября.