Бородина ответила пересчитавшему ее «операции» пластическому хирургу

Москва, 23 ноября. Ксения Бородина посчитала смешными домыслы хирурга о сделанных телеведущей «пластических операциях». Пост на эту тему она написала в своем Instagram.

Знаменитость сделала скриншот со страницы пластического хирурга. В своих публикациях медик перечислила операции, которые, по ее мнению, делала Бородина. Имя хирурга телеведущая решила скрыть.

Врач считает, что звезда прибегала к услуге по омоложению висков, делала блефаропластику, меняла форму носа и удаляла комки биша. В список также вошла липосакция нижней части лица и исправление прикуса. Сама хирург уточняет, что имеет многолетний опыт работы и три тысячи операций за своими плечами.

Догадки хирурга возмутили Ксению Бородину. Телеведущая уверена, что делать подобные выводы можно только после личного осмотра человека. По фотографиям, по словам звезды, можно определить лишь наличие имплантов в груди. Бородина усомнилась в профессионализме доктора и предостерегла поклонников от похода к подобным врачам.

«Ребят, всегда аккуратно выбирайте врача, а не инстаблогера. Тупой мир тупых людей», — написала телеведущая.

Ксения Бородина регулярно подвергается критике из-за своей внешности. Поклонники неоднократно подозревали звезду в пластических операциях. Однако сама ведущая утверждает, что ее внешность является исключительно ее заслугой.

В начале ноября фанаты обвинили Бородину в ношении фейковой обуви. В ответ телеведущая записала видео, на котором детально продемонстрировала свои сапоги от модного бренда Dior за 1490 долларов.