Названа стоимость первого российского серийного электромобиля

Москва, 23 ноября. Первый серийный электрокар российского производства «Кама-1» появится на рынке в 2021 году и обойдется покупателям в 1 млн рублей.

Это будет городской компактный кроссовер длиной 3,4 м и шириной 1,7 м. Электрокар рассчитан на четырех пассажиров и ориентирован на массовый рынок.

Батарея позволит электромобилю проходить более 250 км на одном заряде. При этом зарядка до 80% займет около 20 минут. Кроме того, машина способна разгоняться до 150 км/ч и выдерживать самые суровые морозы.

Стоимость «Камы-1» в базовой комплектации составит около 1 млн рублей. Также доступна версия с интеллектуальной системой помощи водителю. За нее придется доплатить 100-200 тыс. рублей, пишет URA.RU.

Недавно новый серийный электрокроссовер представил и немецкий автопроизводитель BMW. Известно, что модель авто была разработана на платформе CLAR, предназначенной исключительно для электрокаров.