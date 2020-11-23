Названы способы продлить срок службы ноутбука

Москва, 23 ноября. Бережное пользование ноутбуком может значительно увеличить срок его службы. Домашние гаджеты стали особенно популярными во время пандемии коронавируса.

Прежде всего необходимо грамотно отрегулировать электропотребление ноутбука. Важно следить за тем, какие программы работают в фоновом режиме. Для продления жизни ноутбука нужно бережно относиться к его аккумулятору, рассказал глава Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин в беседе с радио Sputnik.

Батарея каждого ноутбука имеет свое число циклов зарядки. Гаджет прослужит дольше, если не доводить его зарядку до уровня меньше 20 процентов.

«Лучше не оставлять ноутбуки постоянно подключенными к сети. Если ваше устройство долгое время остается без использования, аккумулятор нужно держать в районе 40-50%, а не полностью заряженными», — пояснил специалист.

Ноутбук не должен подвергаться температурным перепадам. Если гаджет полежал на морозе, то не стоит включать его сразу. Работа при температуре менее десяти градусов может плохо сказаться на сроке службы устройства.

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