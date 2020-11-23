Пожарные эвакуировали 47 человек из-за горящей «заброшки» в Ростове

Ростов-на-Дону, 22 ноября. Сотрудники МЧС работают над ликвидацией пожара в четырехэтажном здании в центре Ростова-на-Дону, сообщил источник ФАН.

В Ростове-на-Дону загорелось четырехэтажное здание. На улице Шаумяна, 85 работают пожарные службы Ростова. На главной улице города разместилось большое количество техники. Движение на Большой Садовой перекрыто.

По сообщениям донского ГУ МЧС пожар начался в 00:25 по местному времени в здании заброшенного дома. Площадь возгорания оценивается в 300 квадратных метров.

На месте происшествия уже работают 28 единиц пожарной техники. Возгоранию присвоили третий ранг сложности. 47 жильцов из соседних домов эвакуированы.

МЧС сообщало, что угрозы для соседних зданий нет, однако, судя по данным очевидцев, пожар задевает памятники архитектуры.