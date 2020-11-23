Убившему сослуживцев на базе в Воронеже срочнику предъявили обвинение

Воронеж, 23 ноября. Солдату-срочнику Антону Макарову предъявили обвинения в убийстве сослуживцев и хищении оружия.

Обвинение по статьям «убийство» и «хищение оружия» было предъявлено следователями. Сам Макаров отказался от дачи показаний, рассказала его адвокат Яна Горюнова. Суд еще не назначил ему психолого-психиатрическую экспертизу.

Солдат-срочник Антон Макаров убил офицера на воронежском военном аэродроме Балтимор. После этого он забрал табельное оружие убитого и расстрелял сослуживцев. Макаров пытался сбежать, но был задержан в 47 км от Воронежа.