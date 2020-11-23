Вирусолог рассказал о наиболее опасных последствиях заболевания COVID-19

Москва, 23 ноября. Самые опасные последствия после перенесенного COVID-19 связаны с поражением работы легких. Их восстановление может занять много времени.

Соответствующее заявление сделал профессор МГУ имени Ломоносова, вирусолог Алексей Аграновский. Он уточнил, что после существенного поражения легких, у человека могут проявиться негативные последствия в виде гипоксии (недостаток кислорода) и одышки.

При этом Аграновский отметил, что скорее всего, последствия воздействия коронавирусной инфекции на дыхательную систему человека имеют обратимый характер.

Также он предупредил, что в некоторых случаях, помимо поражения легких, могут пострадать и нервные ткани у других органов.

«О чем только не писали. Как на сигаретах — импотенция, проказа, все что угодно. Можно и сейчас сказать все что угодно, но я бы подождал подтверждений», — пояснил профессор.

Недавно врач-вирусолог Александр Гриценко заявил, что одним из самых опасных источников заражения коронавирусом являются люди, заболевшие COVID-19, но не имеющие никаких симптомов.