Полиция Украины за сутки зафиксировала 42 сообщения о нарушениях на выборах

Киев, 23 ноября. Десятки сообщений о нарушениях на местных выборах поступили в правоохранительные органы Украины. За сутки Национальная полиция получила 42 заявления.

Территориальные органы ведомства уведомили о 16 и 14 нарушениях избирательного процесса в Днепропетровской и Полатавской областях. В данных регионах зафиксировано наибольшее число обращений. Также подобные случаи выявлены в Ровенской, Львовской, Донецкой, Кировоградской и Николаевской областях, передает телеканал RT.

«В основном события касались фотографирования избирательного бюллетеня или избирательной документации», — отметили в правоохранительных органах.

Кроме того, зарегистрированы случаи фальсификации избирательных документов, подкупа избирателей и незаконной агитации. В связи с чем полицией было возбуждено 11 уголовных дел и составлено десять административных протоколов.