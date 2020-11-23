Актер Павел Прилучный попал в больницу с травмами лица

Москва, 22 ноября. Звезда сериалов «Закрытая школа» и «Мажор» Павел Прилучный попал в больницу с травмами лица и головы. Он заявил, что неудачно упал.

Актер оказался в московской больнице с ссадинами головы. Ближайшие две недели Прилучный проведет в платной травматологии одной из столичных клиник. В медицинском учреждении он объяснил, что травмы получены из-за падения, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Прилучный известен ролями в сериалах «Мажор», «Закрытая школа», «Метод Лавровой», передает URA.RU. Кроме того, зрители запомнили его по боевику «На игре».

Актер этим летом попал в скандал, связанный с бывшей супругой Агатой Муцениеце. Она призналась в том, что регулярно терпела насилие от своего мужа.