Американцы жалуются на дефицит туалетной бумаги в крупных магазинах

В магазинах США пустеют полки с туалетной бумагой. Карантинные меры вынуждают американцев вновь вступать в битву за предметы первой необходимости.

Американская сеть гипермаркетов Walmart в пятницу заявила, что «наблюдает снижение доступности» туалетной бумаги и чистящих средств в некоторых районах США из-за бесконтрольного распространения коронавируса на территории страны. По состоянию на 20 ноября, уже 22 штата усилило коронавирусные ограничения, что привело к новому витку «панических закупок» со стороны граждан. Розничные сети в ответ были вынуждены установить лимит на покупки.

Покупатели в ряде американских городов сообщают, что дезинфицирующие салфетки уже распроданы в магазинах Walmart и Costco, а также в продуктовых сетях Albertsons и Vons.

«В Walmarts все еще нет салфеток с лизолом, туалетная бумага снова закончилась», — приводит слова специалиста по сбору данных Уитли Хэтчера из Аризоны Fox News.

По его словам, люди видят пустые полки в больших магазинах и это провоцирует их на «панические закупки».

В магазинах Costco в Ванкувере (штат Вашингтон), где новые ограничения включают запрет на предоставление услуг общепита в помещениях, наблюдается дефицит туалетной бумаги, бумажных полотенец, чистящих салфеток, перчаток и консервов.

Охота за туалетной бумагой началась и в Калифорнии, где губернатор 19 ноября установил запрет на общественные мероприятия, которые проходят не на открытом воздухе. Покупатели говорят, что туалетная бумага была распродана в магазинах Costco во Фресно и Лос-Анджелесе.

Представитель крупнейшего американского производителя туалетной бумаги Charmin Procter & Gamble заявил, что предприятие задействовало все мощности, чтобы удовлетворить спрос граждан в условиях дефицита.

Отмечается, что за последние несколько месяцев розничным сетям пришлось внести серьезные и дорогостоящие изменения в свои цепочки поставок, чтобы удовлетворить всплеск спроса. В ответ на гневные сообщения сеть складов Walmart Sam’s Club в соцсетях отвечает лишь следующее: «Мы работаем над тем, чтобы пополнить запас товаров как можно быстрее».