Чехия продолжает возглавлять антирейтинг по смертности от коронавируса

Прага, 23 ноября. Больше всего смертей от COVID-19 за последние две недели в Европейском союзе в пересчете на 100 тысяч человек населения зафиксировано в Чехии — 23,4.

Об этом свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). На втором месте оказалась Бельгия — 22,1. На третьей строчке расположилась Болгария — 17,2, передает RT.

Чехия за последние недели ушла с лидирующих позиций среди стран Евросоюза по количеству новых зараженных коронавирусом за сутки. Однако республика все также остается на первом месте в ЕС по итогам последних 14 дней по числу летальных исходов от COVID-19 на 100 тысяч человек населения.

На 23 ноября в государстве насчитывается 89 536 человек с коронавирусной инфекцией, из них 5421 лежат в медицинских учреждениях. За все время с начала пандемии в Чехии заразились коронавирусом 491,6 тысячи человек.