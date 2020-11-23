Москва, 23 ноября. Военно-политическое руководство Украины «остолбенело» из-за действий РФ в Нагорно-Карабахской Республике. Такое мнение высказал политолог Евгений Сатановский.

Киев в течение последних нескольких месяцев активно пытался реализовать силовой сценарий захвата Крыма и Донбасса. Об этом свидетельствуют зафиксированные в сентябре маневры Вооруженных сил Украины с силами НАТО.

Вместе с этим с новой силой активизировались украинско-турецкие отношения. Об этом говорят неоднократные заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно принадлежности российского полуострова. По его словам, Крым должен входить в состав Украины. Однако прекращение войны в Карабахе с подачи России охладило пыл Киева, передает URA.RU.

«Потому что внезапно там возникла крупная российская военная группировка. Она возникла внезапно для всех, включая Эрдогана», — отметил Сатановский.

Комментируя потенциальное решение ВСУ «идти на прорыв» в Донбассе, специалист назвал его «лучшим исходом». Данный шаг предоставит свободу действий для России. Собеседник подчеркнул, что является сторонником радикальных мер касательно урегулирования украинской проблемы.

«Надо идти до Днепра, занимая левобережье со всеми городами, которые есть на Днепре, включая Киев, Днепропетровск, Запорожье и все остальное. И, конечно, по югу до Приднестровья», — добавил эксперт.

Политолог заявил о способностях России уничтожить США и их союзников. Западные страны в последнее время все чаще выказывают обеспокоенность в связи достижениями РФ в сфере вооружений. В случае реального конфликта вряд ли повторится сценарий Второй мировой войны.