Названы регионы-лидеры РФ по числу высокооплачиваемых работников

Москва, 23 ноября. Наибольшее число работников с зарплатами свыше 100 тысяч рублей зафиксировано на Крайнем Севере и в Москве.

Первое место заняла Чукотка, на территории которой более 40% сотрудников получают ежемесячную зарплату не менее 100 тысяч рублей. Низкие зарплаты получают лишь 0,7% работающих граждан, передает РИА Новости.

Следом идет Ямало-Hенецкий автономный округ. Там больше 100 тысяч рублей зарабатывают 35% трудоустроенных жителей. Замыкает тройку Москва с показателем 31,6%. Четвертое и пятое место досталось Магаданской области и Ненецкому автономному округу с результатом 27,3% и 25,8% соответственно.

Во вторую пятерку попали Сахалинская область — 21,9%, Якутия —18,9%, Ханты-Мансийский автономный округ — 18,45%, Камчатка — 18,4% и Санкт-Петербург — 13,5%.

Аутсайдером списка стал Дагестан. Доля низкооплачиваемых работников в регионе составляет 29,1%. Однако еще год назад ситуация там была в два раза хуже. В 2019 году почти 50% жителей Дагестана получали менее 15 тысяч рублей в месяц. Низкие зарплаты также часто встречаются в Карачаево-Черкессии — 27,4%, Чечне — 26,6%, Кабардино-Балкарии — 26,2% и Северной Осетии — 26%.

Депутаты КПРФ предложили создать категорию «вынужденно безработных» граждан. Они считают, что таким людям должно выплачиваться пособие в размере одной месячной зарплаты.