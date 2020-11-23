Житель Донецка презентовал комиксы о войне в Донбассе

Донецк, 23 ноября. Создатель первого комикса о событиях войны в Донбассе рассказал о том, как создавался графический роман.

Создатель комиксов про ДНР Аким Апачев рассказал историю о зарождении своего графического романа, сообщает информационное агентство News Front.

В течение года автор работал над проектом в стиле фентези «Дорус», в котором он описал события войны в Донбассе.

Аким всегда мечтал снять фильм в жанре фантастика. Он начал рисовать покадровые сцены по имеющемуся сценарию и вскоре заметил, что сюжеты очень напоминают комикс.

«Съемки фильма — очень дорогое удовольствие, поэтому мы решили попробовать реализовать наш комикс, мне кажется у нас получилось», — признается автор.

В сентябре в Донецке прошла премьера «Дорус». Презентация также прошла в Москве. Создатель отметил, что все персонажи комикса вымышлены.