Собчак возмутило убийство мужчины из-за маски в петербургской маршрутке

Санкт-Петербург, 22 ноября. Телеведущая Ксения Собчак высказала свое мнение об убийстве мужчины в маршрутке в Петербурге. Пассажира зарезали за настойчивые просьбы надеть маску.

Трагедия произошла 17 ноября на Индустриальном проспекте. Житель Мурино попросил пассажира надеть маску в маршрутке, за что получил удар ножом. Убитым оказался 53-летний замглавы научно-исследовательского сертификационного центра. Он ехал домой с корпоратива вместе с подругой.

Ксения Собчак оставила комментарий по этому поводу на своей странице в Telegram. Она напомнила, что конфликты на бытовой почве являются одними из самых распространенных в России.

«На этот раз началось все с маски. Люди, которые ездят с ножом в маршрутке, априори опасны, и повод может быть любой», — написала она.

По подозрению в совершении преступления задержан 40-летний уроженец Оренбургской области. Мужчина ранее уже отбывал наказание за причинение тяжкого вреда здоровью.