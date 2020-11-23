Белоруссия назвала срок производства первых партий вакцины «Спутник V»

Минск, 23 ноября. Первые партии российского аналога вакцины против коронавируса «Спутник V» могут произвести в Белоруссии до конца 2020 года.

Соответствующее заявление сделал исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич. При этом он добавил, что масштабное производство российской вакцины начнется в 2021 году.

«В лабораторных условиях первая партия, уверен, будет уже в этом году. Может быть, не на базе «Белмедпрепаратов», а на базе другого учреждения. Но это будет этот год», — уточнил Пиневич.

По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения, такая оперативность необходима для того, чтобы уже в следующем году начать вакцинацию среди населения страны. Он уточнил, что по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко уже были определены планы по развитию этого направления и зарезервированы необходимые ресурсы.

Недавно в Министерстве здравоохранения России заявили, что вакцина «Спутник V», в ходе третьей фазы клинических испытаний показала свою чрезвычайную эффективность.