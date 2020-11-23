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Белоруссия назвала срок производства первых партий вакцины «Спутник V»

Белоруссия назвала срок производства первых партий вакцины «Спутник V»

Минск, 23 ноября. Первые партии российского аналога вакцины против коронавируса «Спутник V» могут произвести в Белоруссии до конца 2020 года.

Соответствующее заявление сделал исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич. При этом он добавил, что масштабное производство российской вакцины начнется в 2021 году.

«В лабораторных условиях первая партия, уверен, будет уже в этом году. Может быть, не на базе «Белмедпрепаратов», а на базе другого учреждения. Но это будет этот год», — уточнил Пиневич.

По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения, такая оперативность необходима для того, чтобы уже в следующем году начать вакцинацию среди населения страны. Он уточнил, что по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко уже были определены планы по развитию этого направления и зарезервированы необходимые ресурсы.

Недавно в Министерстве здравоохранения России заявили, что вакцина «Спутник V», в ходе третьей фазы клинических испытаний показала свою чрезвычайную эффективность.

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