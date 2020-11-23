Подольская и Пресняков отметили месяц с рождения сына Ивана

Москва, 23 ноября. Певица Наталья Подольская показала трогательное фото с маленьким сыном Иваном. Малыш появился на свет месяц назад.

Отцом ребенка является 52-летний певец Владимир Пресняков. Счастливые супруги воспитывают двух сыновей. Первого из них зовут Артемий, а для второго мальчика родители выбрали имя Иван. Сама 38-летняя Подольская признавалась, что ответственно подходит к выбору имени. Артистке важно, чтобы ее дети носили христианские имена.

Накануне звездные родители отпраздновали первую дату маленького Ивана. Ему исполнился ровно месяц. В честь этого события Подольская и Пресняков устроили праздник в кругу семьи. Соответствующая фотография была опубликована на странице певицы в социальной сети Instagram.

«Сегодня нашему Ване 1 месяц. Пролетело время незаметно. Растем», — написала артистка.

На снимке маленький Иван запечатлен на руках у старшего брата Артемия. Мальчик с нежностью смотрит на младшего брата и придерживает его голову. Рядом с ними сидят двоюродные сестры — двойняшки Юлианы Подольской.

На празднике присутствовали только родственники семьи. Дети поиграли на улице и порадовались первому снегу, после чего все собрались за общим столом.

Поклонники пришли в восторг от домашней фотографии певицы. Фанаты пожелали здоровья родителям и маленькому Ивану.

«Вы прекрасная пара!!! Счастья вам, радости, вдохновения и процветания!» — написала фанатка.

«С праздником, вас, Наташенька! С днем сыновей! Пусть детки будут здоровыми!» — добавила подписчица.

Подольская и Пресняков женаты уже десять лет. У певца есть старший сын от Крестины Орбакайте. Сейчас Никите Преснякову уже 29 лет.

Наталья Подольская ранее показала семейный загородный дом после ремонта. Коттедж готовился специально к рождению второго сына.