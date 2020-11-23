Обнаружено тело девочки-подростка в Воронежской области

Рогачевка, 23 ноября. Сотрудники правоохранительных органов Воронежской области возбудили проверку после обнаружения тела 14-летней девочки в Новоусманском районе.

Следов насильственной смерти на трупе выявлено не было. Сейчас стражи правопорядка проводят работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Похожий случай ранее произошел в Санкт-Петербурге. Подросток свел счеты с жизнью. На момент трагедии мальчику было 16 лет. По словам мамы, тело сына она обнаружила после того, как вернулась домой из магазина. По факту инцидента полицией проводится проверка.