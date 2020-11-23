Лобода в коротком топе показала фотографии без макияжа

Москва, 23 ноября. Певица Светлана Лобода порадовала поклонников фотографиями с отдыха. Она предстала перед фанатами в коротком топе с открытыми плечами.

Кадры опубликованы на странице артистки в социальной сети Instagram. Лобода разместила три похожих снимка и попросила поклонников помочь ей с выбором. Она не смогла определиться, на какой из фотографий получилась лучше всего.

«Какая?» — немногословно поинтересовалась певица.

Снимки сделаны во время отдыха Лободы на море. Для своего образа она выбрала белый короткий топ со сборкой на груди и летящими спущенными рукавами. Дополняют облик различные браслеты и украшения на шее. Отдельное внимание приковывают дизайнерские солнечные очки в золотистой оправе.

Поклонники обратили внимание, что на лице певицы совершенно нет макияжа. Без косметики ее кожа выглядит ровной и бархатистой. Единственным цветным акцентом на снимках являются ногти ярко-красного цвета.

«Ваууууу...!!! Сногсшибательная красотка!!» — написала фанатка.

«Божечки, Боже! Какие очки! Ааааааа! Я запала на них! А что это за фирма?» — спросила поклонница.

Певица Светлана Лобода гордится своей стройной фигурой и часто публикует фотографии в откровенных нарядах. Недавно артистке исполнилось 38 лет, в связи с чем она устроила праздник в Дубае. Гости и сама виновница торжества веселились на яхте. Затем Лобода улетела на Мальдивы и показывала снимки с романтических вечеров. Фанаты предположили, что у артистки появился возлюбленный. Однако сама певица не комментирует слухи о своей личной жизни.