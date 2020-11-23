Диабетикам назвали фрукты для нормализации сахара в крови

Москва, 23 ноября. Людям с диабетом лучше выбирать фрукты с низким гликемическим индексом (ГИ). Они медленнее перевариваются и позволяют контролировать уровень сахара в крови.

Прежде всего речь идет о яблоках, в состав которых входит большое количество витамина C и клетчатки. Содержащиеся в них антиоксиданты борются с воспалениями внутри организма. Лучше выбирать яблоки зеленых сортов, так как в них содержится меньше сахара.

Следующими полезными для диабетиков фруктами стали апельсин и грейпфрут. Цитрусовые богаты витамином С и фолиевой кислотой. Для контроля сахара в крови рекомендуется есть груши и персики. Оба фрукта препятствуют быстрому всасыванию сахара в организме. В состав персика входит калий, который необходим людям с диабетом. Диетологи советуют обратить внимание на абрикосы и киви. Последний богат витамином С и калием.

Международная группа ученых предостерегает людей от чрезмерного употребления куриных яиц, поскольку они повышают риск развития диабета второго типа на 60%, пишет URA.RU.

Врачи рассказали о простых способах восполнить дефицит витамина D в организме. Для этого достаточно добавить в рацион несколько доступных продуктов.