Пушков указал на нежизнеспособность ДОН после выхода из него США

Москва, 23 ноября. Несмотря на выход США из Договора по открытому небу, Вашингтон все равно будет получать данные от своих союзников, поскольку их передачу отследить невозможно.

Соответствующее заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков. Он подчеркнул, что передача данных будет осуществляться из-за тесного сотрудничества разведок и оборонительных ведомств участников ДОН с США.

«Именно поэтому договор становится нежизнеспособным после выхода из него США. Заявления союзников США о приверженности договору не отменяют их особых отношений с США, тесное сотрудничество их разведок и оборонных ведомств», — пояснил сенатор.

Членство США в Договоре по открытому небу прекращается 22 ноября. Российские власти утверждают, что решение Соединенных Штатов о выходе из ДОН ставит под угрозу современную систему контроля над вооружениями.