Наташа Королева показала фотографию с сыном-красавцем

Москва, 23 ноября. Певица Наташа Королева показала яркий снимок со своим 18-летним сыном Архипом. Таким образом артистка решила поздравить фанатов с неофициальным Днем сыновей.

Фотографию Королева опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Ежегодно во всем мире 22 ноября отмечается День сыновей. Праздник не признан официальным, однако певица не считает это помехой для выражения любви к своим детям.

Королева написала нежный пост, в котором обратилась к своему сыну. Она отметила, что счастлива быть его матерью.

«Архип, мой любимый Архип, спасибо тебе, за то что ты у меня есть. Это такое счастье быть мамой мальчика, юноши, мужчины», — подписала фото певица.

На снимке Королева позирует в красном атласном жакете и с яркой помадой на губах. Сзади ее обнимает взрослый сын, одетый в шубу под цвет одежды матери.

Поклонники пришли в восторг от публикации артистки. Многие отметили, что внешне 18-летний Архип очень похож на своего отца Сергея Глушко, известного как Тарзан.

«Какой сын красивый, на папу похож», — написала подписчица.

Некоторые фанаты высказали обратную точку зрения и выразили надежду, что молодой человек не перенял характер от своего звездного отца.

«Как хорошо, что Архип никогда не будет таким, как его отец...» — отметила поклонница.

Архип Глушко является студентом Высшей школы экономики. В свободное время он предпочитает заниматься написанием стихов и музыки. У молодого человека уже есть клип на свою песню, который вышел в начале осени.

Поклонники уже видели кадр из «красной» фотосессии 18-летнего Архипа. Фотографией в красной шубе он поздравлял фанатов с Днем народного единства. Подписчики сравнили молодого человека с голливудским актером Брэдом Питтом.