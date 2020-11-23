Российский теннисист Медведев стал триумфатором Итогового турнира ATP

Лондон, 23 ноября. Даниил Медведев обыграл третью ракетку мира австрийца Доминика Тима и стал победителем Итогового турнира ATP.

Теннисист из России обыграл своего соперника со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. В первом сете Тим воспользовался ошибками оппонента и реализовал свои шансы. Второй сет затянулся до тай-брейка, где Медведев совершил несколько удачных рывков к сетке. В решающем сете россиянин укрепил свое преимущество и одержал заслуженную победу.

Соперником Медведева в 1/2 финала турнира был испанец Рафаэль Надаль. Российский спортсмен смог впервые в карьере обыграть его. Матч завершился со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3.