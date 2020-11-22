Президент Карабаха поблагодарил Россию за прекращение войны в республике

Степанакерт, 22 ноября. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян поблагодарил Россию и главу государства Владимира Путина за прекращение войны в регионе.

Режим перемирия вступил в силу на территории карабахской республики 10 ноября. Соответствующий документ подписали Баку, Ереван и Москва. Власти Армении и Азербайджана дали свое согласие на размещение в регионе российских миротворцев. Стороны признали, что их присутствие необходимо для осуществления контроля за выполнением принятых договоренностей.

«Мы выражаем благодарность Российской Федерации и особую признательность президенту России Владимиру Владимировичу Путину за <...> содействие в прекращении огня и окончании войны», — заявил Арутюнян.

Накануне российские миротворцы сопроводили очередную колонну из 34 автобусов в Степанакерт. На родину вернулись свыше 1400 беженцев, сообщает Минобороны РФ.