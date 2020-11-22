Чрезмерное употребление чеснока может обострить хронические заболевания

Москва, 22 ноября. Обладающий противовоспалительным и противовирусным эффектом овощ полезен только в умеренных порциях. Употреблять можно не более 15 грамм чеснока в день.

Диетолог Светлана Фус объяснила, что чеснок оказывает разрушительный эффект на слизистую оболочку, желче- и мочевыводящие пути, а также на пищеварительный тракт человека, что может спровоцировать обострение хронических заболеваний этих органов.

Фус отметила, что чеснок хоть и имеет противомикробное действие, но не влияет на переносимость болезни. Кроме того, доказательств его профилактического действия при простуде в медицине нет.

Недавно ФАН сообщал, что гастроэнтеролог и кулинарный блогер Нурия Дианова дала рекомендации по лечебному питанию людям, страдающим от заболеваний ЖКТ. По словам специалиста, достичь полезного эффекта от потребления пищи можно только при соблюдении режима питания.