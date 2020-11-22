Диетологи назвали продукты-рекордсмены по содержанию витамина D

Москва, 22 ноября. Отсутствие солнечного света в зимнее время может привести к дефициту витамина D. Восполнить его нехватку в организме помогут простые продукты.

Витамин D является одним из самых полезных для человека. Он помогает укрепить иммунную систему и повышает невосприимчивость к инфекциям. Его дефицит приводит к быстрой утомляемости и плохому настроению. Врачи из бостонской клиники «Бригем» пришли к выводу, что витамин D может предотвратить развитие неоперабельного рака, передает «Царьград».

Получить витамин D можно из обычной сельди. Всего 100 грамм этой рыбы достаточно для восполнения суточной нормы витамина для взрослого человека. Еще одним источником витамина D является авокадо. Среди овощей он является рекордсменом по его содержанию.

Диетологи советуют добавить в рацион куриные яйца, грибы и печень. Суточная норма витамина D содержится в десяти яйцах, килограмме грибов или килограмме говяжьей печени. Кроме питания необходимо уделять время прогулкам на свежем воздухе и спорту.

Медики ранее рассказали о пользе замороженных продуктов в зимнее время. Фрукты и овощи в замороженном виде помогут зарядить организм необходимыми витаминами.