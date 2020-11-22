Фанатов «Зачарованных» ждет трансгендерный персонаж в перезапуске сериала

Вашингтон, 22 ноября. Первый персонаж-трансгендер появится в ремейке известного сериала «Зачарованные». Его сыграет американский актер Джей Джей Хоукинс.

Зрители увидят нового героя в третьем сезоне сериала. Хоукинс сыграет студента колледжа по имени Кевин, который будет дружить с одной из сестер-ведьм.

Джей Джей Хоукинс не впервые снимается в роли трансгендерного персонажа. Он играл Райли в мини-сериале CBS «Красная линия». Сам актер просит, чтобы при обращении к нему люди использовали местоимения «он» или «они».

Американское сообщество положительно восприняло новость о трансгендере в «Зачарованных». В настоящее время на территории США проходят дни осведомленности о трансгендерных людях.

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