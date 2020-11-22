Воспитанники инклюзивных учреждений в Кисловодске получат «волшебные елки»

Кисловодск, 22 ноября. Уникальная мастерская по изготовлению «волшебных елок» открылась в Кисловодске. На ней готовят подарки для инклюзивных детей.

«Волшебные елки» будут подарены детям до 25 декабря. Их доставят в кисловодскую школу №21 для детей с особенностями развития, школу-интернат №18 и семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью.

Принять участие в проекте могут все желающие. Сейчас изготовлением елок занимаются художники, журналисты, волонтеры и члены комитета по культуре. Мастерская развернута на территории кисловодского выставочного зала.

Каждая елка будет особенной. «Волшебные» деревья будут изготавливаться руками из гипса, пряжи, ткани, ниток, соломы и других материалов.

Правительство РФ по поручению президента Владимира Путина разработает график обеспечения жильем инвалидов до 2025 года. Речь идет о людях с ограниченными возможностями и семьях, воспитывающих детей с инвалидностью.