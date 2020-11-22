Disney может отказаться от показа своих новых фильмов в кинотеатрах

Вашингтон, 22 ноября. Корпорация Disney размышляет о выпуске нескольких своих новых фильмов на своем стриминговом сервисе Disney+ без проведения показов в кинотеатрах.

Согласно данным СМИ, речь идет о таких фильмах, как «Пиноккио», «Питер Пэн и Венди» и «Круэлла». Однако в издании уточняют, что в компании еще не приняли окончательное решение.

Также студия еще не решила, по какой модели будут распространяться эти киноленты. Они могут стать бесплатными для подписчиков Disney+, как это было с мультфильмом «Душа», либо они станут платными для всех, как фильм «Мулан».

Недавно режиссер оригинальной киноленты «Один дома» Крис Коламбус заявил, что идея студии Disney сделать ремейк на этот фильм является пустой тратой времени.